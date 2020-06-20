Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках
Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей некоторых регионов России о заморозках днем и ночью 20 июня. По прогнозам синоптиков, опубликованным на официальном сайте учреждения, на юге Урала и Сибири наблюдается активизация атмосферных фронтов, из-за чего дожди приобретают характер ливневых. Когда ливни наконец-то закончатся, и наступит затишье, в прохладном воздухе температура по ночам может понижаться до заморозков.
Так, в Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Омской, Свердловской областях специалисты ожидают понижение температуры воздуха до минус 1-2 градусов по Цельсию. В южных районах Тюменской области заморозки могут достигнуть отметки до минус 5 градусов.
Кроме того, в Гидрометцентре предупредили и о грозах, граде и сильном ветре в Хакасии и Тыве.
Напомним, что сильные ливни и гроза накрыли сегодня и российскую столицу, из-за чего в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. По сообщению синоптиков, в ближайшие часы до 22:00 по местному времени в Москве ожидается сильный ливневый дождь, гроза и град.
ИСТОЧНИК KP.RU