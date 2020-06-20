2020-06-20T17:24:15+03:00
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках

После сильных дождей температура по ночам может опуститься до отрицательных значений
Ксения АНУФРИЕВА
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов РоссииГидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей некоторых регионов России о заморозках днем и ночью 20 июня. По прогнозам синоптиков, опубликованным на официальном сайте учреждения, на юге Урала и Сибири наблюдается активизация атмосферных фронтов, из-за чего дожди приобретают характер ливневых. Когда ливни наконец-то закончатся, и наступит затишье, в прохладном воздухе температура по ночам может понижаться до заморозков.

Так, в Пермском и Алтайском краях, Челябинской, Новосибирской, Томской, Омской, Свердловской областях специалисты ожидают понижение температуры воздуха до минус 1-2 градусов по Цельсию. В южных районах Тюменской области заморозки могут достигнуть отметки до минус 5 градусов.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили и о грозах, граде и сильном ветре в Хакасии и Тыве.

Напомним, что сильные ливни и гроза накрыли сегодня и российскую столицу, из-за чего в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. По сообщению синоптиков, в ближайшие часы до 22:00 по местному времени в Москве ожидается сильный ливневый дождь, гроза и град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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