Политолог рассказал, где слукавил британский МИД в ответе на статью Путина о Второй Мировой
Российский президент Владимир Путин накануне опубликовал статью о Второй мировой войне, призвав страны мира сохранять историческую правду о событиях тех лет, и обсуждать прошлое непредвзято. На публикацию отреагировали представители британского министерства иностранных дел, заявив, что победа над нацизмом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР. В эфире Радио «Комсомольская правда» директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, в чем слукавило ведомство Великобритании в своем ответе на статью российского лидера.
- Спорить со статьей и изложенными в ней фактами очень сложно, потому что это историческая правда. А ответ очень лукавый. Потому что есть такая поговорка: ты им про Фому, они тебе про Ерему. По сути, британский МИД именно так и поступил - ушел от ответа. Плюс традиционно обвинил российскую сторону в том, что она якобы переписывает историю, - сказал Алексей Мухин.
Директор Центра политической информации подчеркнул, что последние 20 лет именно британцы и американцы пытались переписать эту историю, а «теперь пытаются представить, что дело обстоит ровно наоборот».
- Я назвал процесс публикации статьи Владимира Путина принуждением к исторической правде. На самом деле Россия, на мой взгляд, перешла в такое гибридное наступление, - добавил специалист.
Как ранее писал сайт kp.ru, британский МИД в своем ответе на статью президента России заявил, что историю не стоит переписывать в угоду интересам той или иной страны, а победа над нацистской Германией стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и Советского Союза. Они отметили, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента», а другие страны также понесли огромные жертвы.
ИСТОЧНИК KP.RU