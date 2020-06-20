2020-06-20T17:13:15+03:00
Политика

Политолог рассказал, где слукавил британский МИД в ответе на статью Путина о Второй Мировой

Алексей Мухин отметил, что спорить со статьей очень сложно, ведь в ней описана историческая правда
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Политолог рассказал, где слукавил британский МИД в ответе на статью Путина о Второй МировойПолитолог рассказал, где слукавил британский МИД в ответе на статью Путина о Второй МировойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Российский президент Владимир Путин накануне опубликовал статью о Второй мировой войне, призвав страны мира сохранять историческую правду о событиях тех лет, и обсуждать прошлое непредвзято. На публикацию отреагировали представители британского министерства иностранных дел, заявив, что победа над нацизмом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР. В эфире Радио «Комсомольская правда» директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, в чем слукавило ведомство Великобритании в своем ответе на статью российского лидера.

- Спорить со статьей и изложенными в ней фактами очень сложно, потому что это историческая правда. А ответ очень лукавый. Потому что есть такая поговорка: ты им про Фому, они тебе про Ерему. По сути, британский МИД именно так и поступил - ушел от ответа. Плюс традиционно обвинил российскую сторону в том, что она якобы переписывает историю, - сказал Алексей Мухин.

Директор Центра политической информации подчеркнул, что последние 20 лет именно британцы и американцы пытались переписать эту историю, а «теперь пытаются представить, что дело обстоит ровно наоборот».

- Я назвал процесс публикации статьи Владимира Путина принуждением к исторической правде. На самом деле Россия, на мой взгляд, перешла в такое гибридное наступление, - добавил специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, британский МИД в своем ответе на статью президента России заявил, что историю не стоит переписывать в угоду интересам той или иной страны, а победа над нацистской Германией стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и Советского Союза. Они отметили, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента», а другие страны также понесли огромные жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста
Дороги в Москве перекрыли из-за подтоплений
Политолог рассказал, где слукавил британский МИД в ответе на статью Путина о Второй Мировой
Гидрометцентр предупредил россиян о заморозках
Диетолог рассказала, чем опасен отказ от обеда на работе
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня
Матч Арсенал - Спартак: прямая трансляция поединка начнется в 16:30 по московскому времени
Видео допроса матери, замуровавшей сына в подвале в Астрахани, показал СК
Депутат парламента КНР ответил на вопрос об искусственности коронавируса
В Китае рассказали, когда пустят ВОЗ в лаборатории Уханя
Китайский депутат объяснил, почему КНР не признаёт Крым
Названо оптимальное направление для удара США по России
Минобороны рассказало о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса