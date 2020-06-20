20 Июнь 2020 2020-06-20T17:13:15+03:00

Политолог рассказал, где слукавил британский МИД в ответе на статью Путина о Второй Мировой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Алексей Мухин отметил, что спорить со статьей очень сложно, ведь в ней описана историческая правда

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Российский президент Владимир Путин накануне опубликовал статью о Второй мировой войне, призвав страны мира сохранять историческую правду о событиях тех лет, и обсуждать прошлое непредвзято. На публикацию отреагировали представители британского министерства иностранных дел, заявив, что победа над нацизмом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР. В эфире Радио «Комсомольская правда» директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал, в чем слукавило ведомство Великобритании в своем ответе на статью российского лидера.

- Спорить со статьей и изложенными в ней фактами очень сложно, потому что это историческая правда. А ответ очень лукавый. Потому что есть такая поговорка: ты им про Фому, они тебе про Ерему. По сути, британский МИД именно так и поступил - ушел от ответа. Плюс традиционно обвинил российскую сторону в том, что она якобы переписывает историю, - сказал Алексей Мухин.

Директор Центра политической информации подчеркнул, что последние 20 лет именно британцы и американцы пытались переписать эту историю, а «теперь пытаются представить, что дело обстоит ровно наоборот».

- Я назвал процесс публикации статьи Владимира Путина принуждением к исторической правде. На самом деле Россия, на мой взгляд, перешла в такое гибридное наступление, - добавил специалист.

Как ранее писал сайт kp.ru, британский МИД в своем ответе на статью президента России заявил, что историю не стоит переписывать в угоду интересам той или иной страны, а победа над нацистской Германией стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и Советского Союза. Они отметили, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента», а другие страны также понесли огромные жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU