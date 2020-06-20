2020-06-20T18:03:15+03:00
Общество

Дороги в Москве перекрыли из-за подтоплений

Движение остановлено на некоторых улицах российской столицы 20 июня
Ксения АНУФРИЕВА
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Дороги в Москве перекрыли из-за потопленийДороги в Москве перекрыли из-за потопленийФото: Михаил ФРОЛОВ
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Из-за сильного ливня в субботу, 20 июня, в Москве подтопило участки дорог, движение по некоторым улицам города пришлось перекрыть. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Так, дожди подтопили проезжую часть на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, движение идет только по левым рядам. Из-за потопа перекрыто движение в обоих направлениях на улице Подольских Курсантов и в Булатниковском проезде возле железнодорожной станции Бирюлево-Товарная.

Кроме того, из-за скопления воды движение автомобилей остановили на улице Никулинская и на Востряковском проезде. На проспекте Вернадского и улице Покрышкина подтопило тротуары, что усложнило движение не только для автомобилей, но и для пешеходов.

По информации департамента транспорта Москвы, проезжая часть оказалась в воде также в Колпачном переулке, на Мичуринском проспекте и в Проектируемом проезде 2309 в Хамовниках, однако на данных участках движение уже восстанавливают.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня. После сильных дождей в некоторых регионах страны синоптики ожидают заморозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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