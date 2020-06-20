2020-06-20T18:16:59+03:00
В мире

Суд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста

При этом судья признал, что экс-помощник президента «поставил под удар нацбезопасность США»
Ксения АНУФРИЕВА
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Суд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения МинюстаСуд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения МинюстаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федеральный суд в округе Колумбия отклонил иск представителей американского министерства юстиции о запрете на публикацию книги экс-помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

В постановлении, размещенном в субботу, 20 июня, в базе данных федерального суда говорится, что правительством не смогло установить, что судебный приказ о запрете предотвратит нанесение непоправимого ущерба. В соответствии с эти иск Минюста был отклонен, однако судья признал, что мемуары Болтона действительно «поставили под удар национальную безопасность США».

Суд также отметил, что после публикации экс-помощник американского президента может понести соответствующую административную, а возможно и уголовную ответственность.

Как ранее писал сайт kp.ru, действующий американский президента Дональд Трамп и министерство юстиции государства потребовали приостановить публикацию книги Болтона, поскольку посчитали, что бывший советник президента мог ненароком раскрыть секретные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Суд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста
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