Суд разрешил публикацию книги Болтона, несмотря на возражения Минюста
Федеральный суд в округе Колумбия отклонил иск представителей американского министерства юстиции о запрете на публикацию книги экс-помощника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.
В постановлении, размещенном в субботу, 20 июня, в базе данных федерального суда говорится, что правительством не смогло установить, что судебный приказ о запрете предотвратит нанесение непоправимого ущерба. В соответствии с эти иск Минюста был отклонен, однако судья признал, что мемуары Болтона действительно «поставили под удар национальную безопасность США».
Суд также отметил, что после публикации экс-помощник американского президента может понести соответствующую административную, а возможно и уголовную ответственность.
Как ранее писал сайт kp.ru, действующий американский президента Дональд Трамп и министерство юстиции государства потребовали приостановить публикацию книги Болтона, поскольку посчитали, что бывший советник президента мог ненароком раскрыть секретные сведения.
ИСТОЧНИК KP.RU