2020-06-20T18:38:59+03:00
В мире

Мешки с человеческими останками обнаружили на пляже в США

Полиция выясняет, кому принадлежали тела, и как они оказались на берегу
Ксения АНУФРИЕВА
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Мешки с человеческими останками обнаружили на пляже в СШАМешки с человеческими останками обнаружили на пляже в СШАФото: Виталий КАРНАУХ
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На американском пляже в Сиэтле штата Вашингтон местные жители нашли несколько мешков с человеческими останками. Об этом в субботу сообщило издание CNN, ссылаясь на правоохранительные органы штата.

Полиция рассказала, что звонок от местных жителей, которые отдыхали на пляже в западной части города, поступил поздним вечером 19 июня. Люди рассказали правоохранителям, что нашли в песке подозрительный мешок, от которого исходил неприятный запах. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили еще один мешок в воде – в обоих пакетах были человеческие останки.

Правоохранители Штатов уже начали расследование по данному делу, судмедэксперты выясняют, кому принадлежали обнаруженные останки. Кто принес пакеты с телами на пляж пока что тоже неизвестно, рассматривается версия о том, что на пляж их могло принести течением.

Накануне в Астраханской области полицейские нашли тело 12-летнего мальчика, которого замуровали в бетонный пол в доме его брата. По подозрению в совершении этого преступления задержали мать ребенка, сейчас ее допрашивают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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