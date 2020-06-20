2020-06-20T19:19:13+03:00
Общество

Названа причина затопления улиц в Москве после ливня

В некоторых районах города из-за воды перекрыли движение транспорта
Ксения АНУФРИЕВА
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Названа причина затопления улиц в Москве после ливня. Фото: ЦОДДНазвана причина затопления улиц в Москве после ливня. Фото: ЦОДД
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Сегодня, 20 июня, из-за сильного ливня в российской столице были перекрыты многие улицы. Причиной подтоплений в Москве стала попавшая в канализацию листва, которая мешала стоку воды, сообщили в субботу заместитель московскому мэра Петр Бирюков.

Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение, уже устранили специалисты, однако жителям города, особенно автомобилистам, посоветовали соблюдать осторожность. Экстренное предупреждение о дожде и «оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в столице до конца текущего дня.

Экстренное предупреждение о дожде и «оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в столице до конца текущего дня. Фото: ЦОДД

Экстренное предупреждение о дожде и «оранжевый» уровень погодной опасности будет действовать в столице до конца текущего дня. Фото: ЦОДД

Из-за ливней сегодня подтопленными оказались проезжая часть на Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей, улица Подольских Курсантов и Булатниковской проезд около железнодорожной станции Бирюлево-Товарная, а также улица Никулинская и Востряковской проезд. Кроме проезжей части затопило водой и тротуары: так, на время были заблокированы для пешеходов тротуары на проспекте Вернадского и улице Покрышкина.

На время были заблокированы для пешеходов тротуары на проспекте Вернадского и улице Покрышкина. Фото: ЦОДД

На время были заблокированы для пешеходов тротуары на проспекте Вернадского и улице Покрышкина. Фото: ЦОДД

Как сообщал сайт kp.ru, хуже всех сегодня пришлось жителям южной части города, где прошел сильный грозовой фронт. В результате удара молнии в парке Коломенское пострадали два человека: они прятались от ливня под зонтом, когда случился разряд. Сейчас пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Из-за ливня в Москве затопило часть Варшавского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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