На Москву за сутки вылилось две трети месячной нормы осадков
В российской столице сегодня, 20 июня, выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. В результате неблагоприятных погодных условий было повалено десять деревьев, от удара молнии пострадали два человека, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
- По информации на 18:00 по московскому времени из-за сильного ветра упали десять деревьев, во время грозы в парке от удара молнии пострадали два человека. В настоящее время состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное. В городе также было зафиксировано несколько локальных подтоплений.
Из-за дождей в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, - до 70% от месячной нормы. Сильный ветер повалил деревья, их листья и ветви упали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений, - объяснил заместитель мэр столицы.
Петр Бирюков отметил, что в районы оперативно прибыли сотрудники аварийных бригад – они откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды. Сейчас все подтопления уже ликвидировали.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что синоптики предупреждали жителей города о неблагоприятных погодных условиях, поэтому столичные службы были переведены в режим повышенной готовности, а горожанам разослали соответствующие сообщения.
- По прогнозам непогода сохранится до конца дня. Жителям необходимо быть внимательнее на улицах, соблюдать все требования безопасности, не укрываться от ливня и грозы под деревьями и не парковать вблизи них машины, - предупредил Петр Бирюков.
Из-за ливня в Москве затопило часть Варшавского шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU