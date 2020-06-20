На Москву за сутки вылилось две трети месячной нормы осадков

20 Июнь 2020 2020-06-20T19:46:38+03:00

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В российской столице сегодня, 20 июня, выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. В результате неблагоприятных погодных условий было повалено десять деревьев, от удара молнии пострадали два человека, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

- По информации на 18:00 по московскому времени из-за сильного ветра упали десять деревьев, во время грозы в парке от удара молнии пострадали два человека. В настоящее время состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное. В городе также было зафиксировано несколько локальных подтоплений.

Из-за дождей в короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в отдельных районах, особенно на юге, - до 70% от месячной нормы. Сильный ветер повалил деревья, их листья и ветви упали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, это и стало причиной возникновения подтоплений, - объяснил заместитель мэр столицы.

Петр Бирюков отметил, что в районы оперативно прибыли сотрудники аварийных бригад – они откачали воду с помощью специального оборудования, демонтировали решетки с водоприемных колодцев, которые осуществляют пропуск воды. Сейчас все подтопления уже ликвидировали.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что синоптики предупреждали жителей города о неблагоприятных погодных условиях, поэтому столичные службы были переведены в режим повышенной готовности, а горожанам разослали соответствующие сообщения.

- По прогнозам непогода сохранится до конца дня. Жителям необходимо быть внимательнее на улицах, соблюдать все требования безопасности, не укрываться от ливня и грозы под деревьями и не парковать вблизи них машины, - предупредил Петр Бирюков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786054" frameborder="0"></iframe> Из-за ливня в Москве затопило часть Варшавского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU