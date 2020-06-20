Ученый рассказал, в каких регионах России будет видно солнечное затмение

20 Июнь 2020 2020-06-20T19:32:33+03:00

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Уникальное кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, пройдет 21 июня, в воскресенье. Астрономы говорят, что редкое небесное явление случается не более 14 раз за один век – в следующий раз жители Земли смогут увидеть нечто подобное только в 2039 году. Насладиться этим потрясающим зрелищем россияне смогут только в формате частных фаз. В эфире Радио «Комсомольская правда» Дмитрий Вибе, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, рассказал, в каких регионах государства солнечном затмение будет вино лучше всего.

- Длительность полной фазы явления – 38 секунд, в России она вообще не будет видна. В стране не очень хорошие условия для видимости этого затмения, в большинстве регионов фаза будет очень маленькая, - объяснил ученый.

Москва, по его словам, находится вблизи к северной границе видимости этого затмения, и Луна закроет только очень небольшую часть солнечного диска.

- В Санкт-Петербурге и вообще в северной части России затмения не будет видно вообще. Самые благоприятные условия для наблюдения данного явления на территории нашей страны - это юг Сибири и Северный Кавказ, - рассказал Дмитрий Вибе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, удобной смотровой площадкой в России также будут южные регионы, где можно можно будет увидеть перекрытие солнечного диска на 25%. В Дагестане можно увидеть 0,41% явления, в Краснодарском крае - 0,28%. Хорошо грядущее затмение будет видно в Алтайском, где ожидается наблюдения 0,45% перекрытия солнечного диска и Приморском крае - 0,37%.

ИСТОЧНИК KP.RU