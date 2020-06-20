Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

20 Июнь 2020 2020-06-20T20:20:28+03:00

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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках "дела Белгазпромбанка", статья не разглашается. Об этом в субботу, 20 июня, рассказал в интервью РИА Новости правозащитник политика Дмитрий Лаевский.

- Сегодня мы были у Виктора Дмитриевича, нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено уголовное обвинение. Назвать статью я не имею права. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя, - заявил адвокат.

Напомним, что о задержании политика и его сына Эдуарда стало известно в минувший четверг, 18 июня. Незадолго до этого в доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико под Минском сотрудники местных правоохранительных органов проводили обыск. Обыски также прошли и в Белгазпромбанке, который возглавлял мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU