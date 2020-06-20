Московские врачи вылетают в Забайкальский край для борьбы с коронавирусом
Врачи столичных поликлиник вылетают в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и лечении инфицированных пациентов. Об этом 20 июня сообщил Мосгорздрав на своем официальном сайте.
- В столице уже организована эффективная система, позволяющая контролировать лечение пациентов после первого обращения к врачам до его полного выздоровления на дому. Теперь наши врачи готовы поделиться накопленным опытом и лучшими практиками по организации лечения пациентов на дому, - говорится в сообщении.
Московские медики также расскажут забайкальским коллегам основные моменты диагностики заболевания с помощью КТ-исследований и других анализов, которые позволяют выявлять характерные признаки коронавирусной пневмонии на ранних стадиях и назначить лучшее лечение.
Кроме консультаций врачи столичных клиник передадут в регион лекарства для борьбы с инфекцией. В составе бригады врачей, которые вылетают сегодня из столицы, специалисты различных профилей: по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, рентгенологи, инфекционисты, главврачи ведущих клиник.
Как ранее писал сайт kp.ru, главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко недавно отправился в Дагестан для помощи в борьбе со вспышкой коронавируса. Около 40 специалистов из шести московских медицинских бригад поехали для оказания поддержки врачам в Северной Осетии, Ингушетии, Забайкалье, Дагестане, Владимире и Пскове.
Накануне российский президент Владимир Путин указал, что ближайшие два месяца, июль и август, должны сохраниться региональные выплаты и надбавки для медицинских работников, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.
Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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