2020-06-20T20:58:17+03:00
Политика

США заинтересовались предложением Путина о саммите «ядерной пятерки»

По мнению президента, такая встреча была бы полезна для обсуждения важнейших вопросов.
Ксения АНУФРИЕВА
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США заинтересовались предложением Путина о саммите «ядерной пятерки»США заинтересовались предложением Путина о саммите «ядерной пятерки»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский государственный департамент заинтересовался предложение относительно созыва саммита «ядерной пятерки» Совета безопасности ООН, которое фигурировало в статье российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. Об этом 20 июня рассказал посол государства в США Анатолий Антонов.

В своей статье российский лидер написал, что встреча «ядерной пятерки» была бы очень полезна для обсуждения наиболее важных мировых вопросов.

- Мы направили статью президента руководству госдепартамента США, а также в главные неправительственные организации, посольства западноевропейских стран и нашим коллегам в диппредставительства СНГ. Публикация и предложение о саммите постоянных членов СБ ООН вызвали значительный интерес, - рассказал российский посол в интервью ТАСС.

Дипломат также рассказал о возможном выходе Соединенных Штатов из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.

- Если Штаты решат не продлевать соглашение, то реакция РФ будет спокойной, продуманной и взвешенной. Убежден, что военный сектор России уже давно просчитал последствия такого решения. Нацбезопасность нашего государства не пострадает, - отметил Анатолий Антонов.

Напомним, что статья Владимира Путина была опубликована в американском издании National Interest 18 июня. В числе прочих фактов, президента обозначил призывы лишить постоянных членов Совбеза ООН права вето являются безответственными. По словам главы государства, принципы Совета Безопасности ООН являются уникальным механизмом предотвращения большой войны или глобального конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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