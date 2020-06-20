2020-06-20T21:20:32+03:00
В мире

Боевики захватили в заложники 53 человека в Афганистане

В числе заложников есть женщины и дети
Ксения АНУФРИЕВА
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Боевики захватили в заложники 53 человека в АфганистанеБоевики захватили в заложники 53 человека в АфганистанеФото: Александр КОЦ
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В Афганистане боевики захватили в заложники 53 человека, в том числе несколько женщин и детей. Инцидент произошел в субботу, 20 июня, в афганской провинции Дайкунди, сообщает местный телевизионные канал TOLOnews.

Как сообщил журналистам канала глава региона Зиа Хамдард, после переговоров и благодаря посредничеству местных старейшин боевики уже отпустили 9 человек, в числе заложников по-прежнему остаются 44 человека. В настоящее время местные правоохранители продолжают вести переговоры со злоумышленниками.

Губернатор провинции Дайкунди заявляет, что заложников взяли боевики из радикального движения Талибан*, однако сами талибы отвергают свою причастность к данному инциденту, передает телевизионный канал.

* запрещенное движение на территории России

ИСТОЧНИК KP.RU

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