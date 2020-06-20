2020-06-20T21:46:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число случаев коронавируса в мире превысило 8,5 миллиона

За минувшие сутки вирусом заразились более 138 тысяч человек
Ксения АНУФРИЕВА
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Число случаев коронавируса в мире превысило 8,5 миллионаЧисло случаев коронавируса в мире превысило 8,5 миллионаФото: Алена МАРТЫНОВА
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Под данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире врачи зафиксировали более 8,5 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в разных странах заразились 138 980 новых пациентов.

С начала пандемии умерли после заражения коронавирусом или от осложнений из-за заболевания 456 973 человека (+6 271 летальный исход за сутки).

В России, тем временем, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу постепенно налаживается: страна вышла на плато по заболеваемости, а количество новых зараженных снижается во многих регионах.

Сейчас министерство обороны и медики из центра Гамалеи активно проводят испытания вакцины от инфекции на первых добровольцах, которым уже сделали прививки. Сейчас испытуемые чувствуют себя хорошо, а врачи непрерывно наблюдают за их здоровьем, чтобы оценить эффективность и безопасность новой вакцины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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