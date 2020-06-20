2020-06-20T22:21:38+03:00
Общество

Синоптик рассказал о погодных аномалиях в Москве

За половину месяца в городе выпало две месячные нормы осадков
Ксения АНУФРИЕВА
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Синоптик рассказал о погодных аномалиях в Москве. Фото: ЦОДДСиноптик рассказал о погодных аномалиях в Москве. Фото: ЦОДД
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Погода в российской столице этим летом продолжает удивлять местных жителей: за минувшую половину этого месяца в городе выпало почти две месячные нормы осадков, ливни сегодня привели к ограничению движения на дороге, ветер повалил несколько деревьев, а от грозы пострадали люди.

При этом, как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха в столице оказалась на два с небольшим градуса выше нормы, что весьма необычно при таких сильных дождях.

Температура воздуха в столице оказалась на два с небольшим градуса выше нормы, что весьма необычно при таких сильных дождях.Фото: ЦОДД

Температура воздуха в столице оказалась на два с небольшим градуса выше нормы, что весьма необычно при таких сильных дождях.Фото: ЦОДД

- Температура за минувшую половину июня - на два с небольшим градуса выше нормальных показателей. Это очень много, то есть первая половина очень жаркая, хотя начиналось-то с холодной погоды. Осадков в Москве за это время выпало уже почти в два раза выше нормы, - рассказал Вильфанд в видео, опубликованном 20 июня, в субботу, на официальном сайте российского Гидрометцентра.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Москве сегодня выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. Из-за сильного ветра упали несколько деревьев, их листья и ветви попали в ливневую канализацию и препятствовали стоку воды, что стало причиной возникновения подтоплений на проезжей части и тротуарах некоторых районов города.

От неблагоприятных погодных условий сегодня пострадали люди: в двух отдыхающих в парке Коломенское местных жителей попала молния. Парочка пыталась укрыться от сильного дождя под зонтом, что строго запрещено делать во время грозы. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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