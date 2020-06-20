2020-06-20T22:51:12+03:00
Политика

Эксперт рассказал о средствах защиты России от атаки США

Главным направлением для возможного удара с американской стороны является Северный полюс
Ксения АНУФРИЕВА
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Эксперт рассказал о средствах защиты России от атаки СШАЭксперт рассказал о средствах защиты России от атаки СШАФото: Анна САДОВНИКОВА
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Территория РФ надежно защищена от возможной атаки Соединенных Штатов со стороны Северного полюса самыми современными средствами ПВО. При этом из-за нарастающего присутствия стран НАТО в данном регионе силы и средства обороны следует увеличить. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

- Российский Северный флот оснащен зенитными ракетами С-400 и модернизированными установками С-300, которые находятся в Тикси, на Новой земле и других территориях Арктики. Также на Кольском полуострове развернуты системы «Тор-М2ДТ», которыми в последнее время вооружают Северный флот, - рассказал военный эксперт в интервью РИА Новости.

На вооружении России со стороны Северного полюса находятся также современные систему радиолокации, например, передовые станции «Небо-М», способные найти воздушные цели на расстоянии в сотни километров, а также указывать их цель.

Игорь Коротченко отметил, что планы России по освоению северных территорий и морского пути не устраивают Соединенные Штаты, поэтому Вашингтон будет постоянно улучшать схемы воздушной войны, а Москве придется усиливать свою защиту.

Как ранее писал сайт kp.ru, самое короткое расстояние между США и РФ пролегает над Северным полюсом – именно через эту территорию Штаты более 70 лет прорабатывают нанесение ударов по нашему государству, и именно эти места являются оптимальным направлением для удара по России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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