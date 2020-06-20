«Зенит» в гостевом матче РПЛ разгромил ЦСКА со счетом 4:0

20 Июнь 2020 2020-06-20T23:39:16+03:00

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В субботу, 20 июня, на московском стадионе «ВЭБ-Арена» прошел матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча петербургского клуба «Зенит» с футболистами столичного ЦСКА завершилась победой гостей с разгромным счетом 0:4.

Первый гол в ворота москвичей уже на второй минуте игры забил Бранислав Иванович, вслед за ним на девятой минуте отправил мяч в ворота армейцев Филипе Малком, который позже, на 45-й минуте, отметился еще одним голом – уже третьим в этой игре. Четвертый мяч в ворота ЦСКА отправил с пенальти Себастьян Дриусси.

На 89-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник московского клуба Вадим Карпов. Лучшим игроком матча признан Бранислав Иванович, который открыл счет в игре, забив первый мяч «Зенита» в гостевых встречах с ЦСКА за пять лет с 12 сентября 2015 года.

Сайт kp.ru вел прямую трансляцию этой встречи.

ЦСКА - Зенит. 0:3. Филипе Малком, Тинькофф РПЛ, 23 тур 20.06.2020.Малком оформляет дубль в ворота ЦСКА

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ИСТОЧНИК KP.RU