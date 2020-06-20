В Москве скончались еще 32 пациента с коронавирусом

20 Июнь 2020 2020-06-20T23:49:21+03:00

Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло до 3597 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 3597 человек

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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 32 пациента столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 3597 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 212978 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1057 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 134549 пациентов, за сутки – 2115.

Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.

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ИСТОЧНИК KP.RU