Полиция Парижа задержала пять демонстрантов

20 Июнь 2020 2020-06-21T00:09:20+03:00

Полиция задержала пять человек на демонстрациях в Париже Фото: REUTERS

В столице Франции в субботу прошло несколько митингов и шествий

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В субботу, 20 июня, в Париже прошло несколько различных митингов и шествий, задержаны пятеро демонстрантов. Об этом сообщила префектура городской полиции.

«Правоохранительные органы обеспечили безопасность на заявленных и разрешенных шествиях, а также обеспечили соблюдение запретов на несанкционированные манифестации», - отмечается в сообщении префектуры.

Отмечается, что по состоянию на 19.45 (20.45 мск) полицейские задержали пять человек, еще 36 протестующих были остановлены для проверки документов и выяснения их личности, а еще 52 манифестантам были сделаны устные предупреждения.

Среди санкционированных акций, которые проходили в субботу в столице Франции, состоялась демонстрация против расизма и насилия со стороны полиции, в которой приняли участие около тысячи человек. Кроме того, в Париже прошел митинг с требованием легализовать мигрантов без документов, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU