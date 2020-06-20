Полиция Парижа задержала пять демонстрантов
В субботу, 20 июня, в Париже прошло несколько различных митингов и шествий, задержаны пятеро демонстрантов. Об этом сообщила префектура городской полиции.
«Правоохранительные органы обеспечили безопасность на заявленных и разрешенных шествиях, а также обеспечили соблюдение запретов на несанкционированные манифестации», - отмечается в сообщении префектуры.
Отмечается, что по состоянию на 19.45 (20.45 мск) полицейские задержали пять человек, еще 36 протестующих были остановлены для проверки документов и выяснения их личности, а еще 52 манифестантам были сделаны устные предупреждения.
Среди санкционированных акций, которые проходили в субботу в столице Франции, состоялась демонстрация против расизма и насилия со стороны полиции, в которой приняли участие около тысячи человек. Кроме того, в Париже прошел митинг с требованием легализовать мигрантов без документов, передает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU