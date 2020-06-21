2020-06-21T00:23:37+03:00
Происшествия

В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли

Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии
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Нападение произошло в парке Форбери Гарденс в центре города РедингНападение произошло в парке Форбери Гарденс в центре города РедингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 июня, в британском городе Рединг (графство Беркшир) неизвестные напали на людей с ножами, в результате были убиты три человека, еще несколько пострадали. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на городскую полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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