В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли

21 Июнь 2020 2020-06-21T00:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 июня, в британском городе Рединг (графство Беркшир) неизвестные напали на людей с ножами, в результате были убиты три человека, еще несколько пострадали. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на городскую полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU