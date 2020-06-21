В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли
Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии
Нападение произошло в парке Форбери Гарденс в центре города РедингФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 июня, в британском городе Рединг (графство Беркшир) неизвестные напали на людей с ножами, в результате были убиты три человека, еще несколько пострадали. Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на городскую полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU