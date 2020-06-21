Шесть членов предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом

21 Июнь 2020 2020-06-21T00:53:15+03:00

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Шесть членов предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа заразились коронавирусом. Речь идет об активистах, которые готовили первый после длительного перерыва из-за пандемии COVID-19 предвыборный митинг в городе Талса (штат Оклахома), сообщает издание Axios со ссылкой на пресс-секретаря президентской избирательной кампании Тима Мертау.

«У шести членов передовой группы были выявлены положительные результаты, всего же были проведены сотни тестов», - сообщил он журналистам издания.

Мертау добавил, что всех инфицированных членов предвыборного штаба Трампа немедленно отправили на карантин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила, что в городе Талса (штат Оклахома) пройдет предвыборный митинг, который станет для избирательного штаба Трампа первым после начала смягчения введенных в связи со вспышкой коронавируса ограничений в стране. Она также заявила, что не станет надевать защитную маску на этом мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU