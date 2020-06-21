Актер Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

21 Июнь 2020 2020-06-21T01:21:32+03:00

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Знаменитый российский актер Федор Добронравов уволился из Театра сатиры, пояснив такое свое решение занятостью в антрепризных проектах и кино. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в пресс-службе театра.

«Федор Викторович Добронравов подал заявление об уходе по собственному желанию еще в марте. Свое решение покинуть театр актер объяснил тем, что много занят в антрепризных проектах и кинематографе», - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что народный артист России пообещал доиграть до конца сезона спектакли «Где мы? !...», в которых заняты ведущие актеры Театра сатиры, в том числе и худрук Александр Ширвиндт. А вот будет ли Добронравов сотрудничать с театром в новом сезоне, пока неизвестно, сейчас вся труппа находится в отпуске, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Федор Добронравов – очень востребованный актер. Ранее он в интервью «КП» рассказал, что во время самоизоляции он собрал свою большую семью в загородном коттедже в Подмосковье и воспользовался возможностью уделить побольше внимания своим трем внучкам – Варваре, Василисе и Веронике.

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- Мы никуда не ушли, сериал не закрыт, - рассказывал «КП» Федор Добронравов, исполнитель роли Ивана Будько. - Пока мы не можем приехать на съемки туда, а они - к нам (проект производит украинская компания - Авт.). Все! Как только эта возможность появится, надеюсь, съемки сразу возобновятся. Мы продолжаем общаться с украинскими коллегами - созваниваемся, дружим семьями. Политика ни при чем (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU