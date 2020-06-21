Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом сохранятся в июле и августе

21 Июнь 2020 2020-06-21T03:23:22+03:00

Медики в этот период работали на износ Фото: Иван МАКЕЕВ

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Президент России Владимир Путин поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд во время вспышки коронавирусной инфекции в стране и предложил сохранить дополнительные выплаты медикам за работу с больными COVID-19 в ближайшие два месяца – в июле и августе.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства во время прошедшей в режиме видеоконференции встречи с медиками в преддверии их профессионального праздника.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что все выплаты за особые условия труда медицинским работникам не будут облагаться налогом, и призвал решить вопрос и с отпускными для врачей.

Глава государства отметил, что для российских медиков все еще сохраняются связанные с коронавирусом риски и повышенные нагрузки, так как борьба с заболеванием COVID-19 продолжается.

«В период серьезных испытаний вы мужественно выполняете свой долг», - сказал российский лидер, обращаясь к медработникам.

Владимир Путин отметил, что именно российские медики своим самоотверженным трудом сократили свели до минимума потери, которые наша страна могла понести в результате вспышки коронавируса.

«Болезнь не пощадила и врачей, вы настоящие герои», - добавил президент.

Он также сообщил, что в самое ближайшее время высокими наградами – Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского – будут отмечены «наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал».

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ИСТОЧНИК KP.RU