2020-06-21T02:42:40+03:00
Политика

Посол России в США рассказал о реакции госдепа на предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»

Статью российского лидера, посвященную Второй мировой войне, внимательно прочли в американском внешнеполитическом ведомстве
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что госдепартамент США с большим интересом отнесся к предложению российского президента Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки» Совета безопасности ООН. Такое предложение, в частности, содержится в статье главы российского государства, посвященной истрии Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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