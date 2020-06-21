21 июня россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи

21 Июнь 2020 2020-06-21T03:08:14+03:00

21 июня день будет максимально длинным, а ночь - самой короткой за весь год Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В Гидрометцентре России пояснили, что это связано с день летним солнцестоянием

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В воскресенье, 21 июня, – день летнего солнцестояния россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.ю Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также объяснил, что это связано с солнцестоянием.

«В это день (летнего солнцестояния) солнце доходит до 23 градуса северной широты. На этой широте солнце перпендикулярно в полдень, затем оно начнет уходить к экватору. В этот день солнечные лучи самые энергетически насыщенные», - пояснил Роман Вильфанд.

Специалист отметил, что если бы не существовало перемещения теплых и холодных воздушных масс, то в этот день воздух и почва прогревались бы активнее, чем обычно. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что летнее солнцестояние не окажет влияния на климат, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году летнее солнцестояние в Северном полушарии приходится на 21 июня, в воскресенье для жителей нашей планеты наступит самый длинный день и самая короткая ночь за весь год.

21 июня также ожидается редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, которое случается примерно 14 раз за столетие. В следующий раз его можно будет наблюдать только в 2039 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU