Полиция назвала терактом нападение на людей в британском Рединге

21 Июнь 2020 2020-06-21T04:07:36+03:00

В результате ножевых ранений погибли три человека, еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии

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В ночь на воскресенье, 21 июня, полиция долины Темзы подтвердила гибель трех человек в результате субботнего нападения в центре английского города Рединг (графство Беркшир).

«Полиция долины Темзы начала расследование в связи со смертью трех человек в Рединге», - говорится в заявлении территориального отделения на его официальном сайте.

Уточняется, что при нападении получили ранения еще трое посетителей парка, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах сообщает, что произошедшее расследуется как теракт. По его данным, полиция задержала одного подозреваемого в причастности к этому нападению. Предположительно, задержанный – мигрант из Ливии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападение произошло в расположенном в центре города парке Форбери Гарденс, где в субботу вечером отдыхало особенно много людей.

ИСТОЧНИК KP.RU