Кадыров рассказал о результатах теста на антитела к коронавирусу

21 Июнь 2020 2020-06-21T05:26:00+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ночь на воскресенье, 21 июня, сообщил, что его тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», - написал чеченский лидер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также рассказал, что накануне, в субботу, встретился с участниками республиканской сборной команды КВН.

«В самый сложный период пандемии коронавируса ребята не сидели без дела, а, отложив репетиции на будущее, были волонтерами, активно помогали уязвимой части населения. Они развозили продукты, медикаменты, товары первой необходимости, помогали людям решить бытовые проблемы. Я искренне поблагодарил их за проделанную работу», - рассказал Рамзан Кадыров.

Глава республики отметил, что многие из КНН-щиков были уверены, что переболели коронавирусом, другие же считали, что это была обычная простуда.

«В итоге мы договорились все вместе сдать тесты на COVID-19», - продолжил он.

Анализы также сдали все, кто присутствовал на этой встрече вместе с лидером Чечни – от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами главы республики.

Процесс не занял много времени, а тестирование показало, что большинство сдавших анализы – 80% – переболели коронавирусом в легкой форме, в том числе и четверо членов команды КВН из пяти проверенных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в СМИ появились слухи о том, что Рамзан Кадыров якобы заразился COVID-19. В пресс-службе администрации и главы республики эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Рамзан Кадыров навестил главу Урус-Мартановского района Чечни в больнице.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым посетил Республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева.

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ИСТОЧНИК KP.RU