2020-06-21T04:57:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Кадыров рассказал о результатах теста на антитела к коронавирусу

Тест показал, что глава Чечни не болел COVID-19
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба администрации Чеченской республикиГлава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба администрации Чеченской республики
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», - написал глава Чечни.

Новость дополняется.

Рамзан Кадыров навестил главу Урус-Мартановского района Чечни в больнице.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым посетил Республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева.

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Рамзан Кадыров сообщил, что у председателя Правительства Чечни и главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Магомеда Даудова было подозрение на заражение коронавирусом. Политик сдал тест, но настоящие результаты так и не получил. Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов принес вывод чеченских медиков лично Кадырову и сообщил, что Даудов и его окружение, возможно, заболели. Об этом рассказал Кадыров во время прямого эфира, историю он отнес к разряду «смешных» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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