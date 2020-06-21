Кадыров рассказал о результатах теста на антитела к коронавирусу

21 Июнь 2020 2020-06-21T04:57:13+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», - написал глава Чечни.

Новость дополняется.

Рамзан Кадыров навестил главу Урус-Мартановского района Чечни в больнице.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с министром здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймановым посетил Республиканскую клиническую больницу имени Эпендиева.

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Кадыров рассказал о положительном тесте на коронавирус главы оперштаба Чечни

Рамзан Кадыров сообщил, что у председателя Правительства Чечни и главы оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Магомеда Даудова было подозрение на заражение коронавирусом. Политик сдал тест, но настоящие результаты так и не получил. Министр здравоохранения Чеченской Республики Эльхан Сулейманов принес вывод чеченских медиков лично Кадырову и сообщил, что Даудов и его окружение, возможно, заболели. Об этом рассказал Кадыров во время прямого эфира, историю он отнес к разряду «смешных» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU