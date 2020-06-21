Парламент Египта поддержит президента, если он решит ввести войска в Ливию

21 Июнь 2020 2020-06-21T05:34:18+03:00

Ранее ас-Сиси заявил, что может принять решение о вмешательстве в ситуацию в соседней стране

Изменить размер текста: A A

Парламент Египта, если потребуется, поддержит любой запрос президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о вмешательстве в происходящее в Ливии. Об этом заявил в воскресенье член парламентского комитета по обороне и национальной безопасности генерал-майор Яхья аль-Кидвани, комментируя высказывания главы страны о возможном задействовании ВС республики в соседней стране.

«Если такой запрос поступит, парламент в кратчайшие сроки рассмотрит и поддержит его», - сказал он в беседе с ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU