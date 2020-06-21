2020-06-21T06:55:49+03:00
Общество

Последние новости на утро 21 июня 2020: Антонов рассказал об интересе США к саммиту «ядерной пятерки»

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 21 июня 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«КП» – о последних новостях на утро 21 июня 2020 года«КП» – о последних новостях на утро 21 июня 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что госдепартамент США с большим интересом отнесся к предложению российского президента Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки» Совета безопасности ООН. Такое предложение, в частности, содержится в статье главы российского государства, посвященной истории Второй мировой войны.

В частности, в своей статье, которая была опубликована журналом National Interest 18 июня, глава российского государства написал, что встреча «ядерной пятерки» была бы очень полезна для обсуждения наиболее важных мировых вопросов.

Накануне Владимир Путин поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд во время вспышки коронавирусной инфекции в стране и предложил сохранить дополнительные выплаты медикам за работу с больными COVID-19 в ближайшие два месяца – в июле и августе.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства во время прошедшей в режиме видеоконференции встречи с медиками в преддверии их профессионального праздника.

В воскресенье, 21 июня, – день летнего солнцестояния, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году летнее солнцестояние в Северном полушарии приходится на 21 июня, в воскресенье для жителей нашей планеты наступит самый длинный день и самая короткая ночь за весь год.

21 июня также ожидается редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, которое случается примерно 14 раз за столетие. В следующий раз его можно будет наблюдать только в 2039 году.

Кольцевое солнечное затмение.Смотрите прямую трансляцию первого в этом году солнечного затмения. Над нашей планетой взойдёт настоящее кольцо огня . Ведь Луна закроет светило на 99%, оставив только световой контур

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ИСТОЧНИК KP.RU

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