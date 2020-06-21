Последние новости на утро 21 июня 2020: Антонов рассказал об интересе США к саммиту «ядерной пятерки»

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:08:11+03:00

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 21 июня 2020 года

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что госдепартамент США с большим интересом отнесся к предложению российского президента Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки» Совета безопасности ООН. Такое предложение, в частности, содержится в статье главы российского государства, посвященной истории Второй мировой войны.

В частности, в своей статье, которая была опубликована журналом National Interest 18 июня, глава российского государства написал, что встреча «ядерной пятерки» была бы очень полезна для обсуждения наиболее важных мировых вопросов.

Накануне Владимир Путин поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд во время вспышки коронавирусной инфекции в стране и предложил сохранить дополнительные выплаты медикам за работу с больными COVID-19 в ближайшие два месяца – в июле и августе.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства во время прошедшей в режиме видеоконференции встречи с медиками в преддверии их профессионального праздника.

Тем временем а США сообщили, что шесть членов предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа заразились коронавирусом. Сам же президент США заявил, что в ближайшее время он намерен ввести ограничения на визы для иностранных рабочих, и пообещал на днях выступить с заявлением по этому вопросу.

В британском городе Рединг (графство Беркшир) неизвестные напали на людей с ножами, в результате были убиты три человека, еще трое получили ранения, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Произошедшее расследуется как теракт, полиция задержала одного подозреваемого в причастности к этому нападению.

В воскресенье, 21 июня, – день летнего солнцестояния, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Напомним, как писал сайт kp.ru, в этом году летнее солнцестояние в Северном полушарии приходится на 21 июня, в воскресенье для жителей нашей планеты наступит самый длинный день и самая короткая ночь за весь год.

21 июня также ожидается редкое кольцевое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо, которое случается примерно 14 раз за столетие. В следующий раз его можно будет наблюдать только в 2039 году.

Кольцевое солнечное затмение.Смотрите прямую трансляцию первого в этом году солнечного затмения. Над нашей планетой взойдёт настоящее кольцо огня . Ведь Луна закроет светило на 99%, оставив только световой контур

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ИСТОЧНИК KP.RU