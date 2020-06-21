Эксперт допустил ракетный удар Украины по кораблям в Новороссийске

21 Июнь 2020 2020-06-21T07:35:58+03:00

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Жирохов считает, что Киев способен поражать цели вокруг Крыма

Изменить размер текста: A A

Новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске, заявил в своей статье для издания "Деловая столица" украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

Он также считает, что создание "Нептуна" позволит украинской "военной машине" поражать цели вокруг Крыма и атаковать российские корабли в Новороссийске с побережья Азовского моря.

Жирохов отметил, что головка самонаведения украинской ракеты способна на большую помехозащищённость, чем её российский аналог Х-35.

ИСТОЧНИК KP.RU