2020-06-21T07:35:58+03:00
В мире

Эксперт допустил ракетный удар Украины по кораблям в Новороссийске

Михаил Жирохов считает, что Киев способен поражать цели вокруг Крыма
Ася КУЗНЕЦОВА
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На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в НовороссийскеНа Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в НовороссийскеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске, заявил в своей статье для издания "Деловая столица" украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

Он также считает, что создание "Нептуна" позволит украинской "военной машине" поражать цели вокруг Крыма и атаковать российские корабли в Новороссийске с побережья Азовского моря.

Жирохов отметил, что головка самонаведения украинской ракеты способна на большую помехозащищённость, чем её российский аналог Х-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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