США испытали авиабомбу "Золотая Орда"

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:01:56+03:00

В её основе лежат разработки 1980-х годов

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ВВС США испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker. Впервые её выпустил истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Испытания снаряда начались в июне, а завершить их планируют до конца 2020 года.

Бомба изменит "правила игры", заявляет издание Forbes. В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов, а сама бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда").

Авибомба способна самостоятельно распределять заранее заданные цели по важности поражения. Её курс можно поменять с помощью самолёта-носителя.

Кроме истребителя Super Hornet, бомбой могут снарядить истребители F-15E Eagle и F-35 Lightning II.

Напомним, 17 мая, как сообщал сайт KP.ru, военно-воздушные силы США опубликовали видео испытаний гигантских авиабомб GBU-57. Их сброс произвёл американский бомбардировщик B-2 Spirit. На опубликованном ВВС видео видно, как он одну за другой сбрасывает две бомбы, которые попадают точно в цель, а затем, через несколько секунд, взрываются под землей.

ИСТОЧНИК KP.RU