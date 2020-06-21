США испытали авиабомбу "Золотая Орда"
ВВС США испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker. Впервые её выпустил истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Испытания снаряда начались в июне, а завершить их планируют до конца 2020 года.
Бомба изменит "правила игры", заявляет издание Forbes. В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов, а сама бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда").
Авибомба способна самостоятельно распределять заранее заданные цели по важности поражения. Её курс можно поменять с помощью самолёта-носителя.
Кроме истребителя Super Hornet, бомбой могут снарядить истребители F-15E Eagle и F-35 Lightning II.
Напомним, 17 мая, как сообщал сайт KP.ru, военно-воздушные силы США опубликовали видео испытаний гигантских авиабомб GBU-57. Их сброс произвёл американский бомбардировщик B-2 Spirit. На опубликованном ВВС видео видно, как он одну за другой сбрасывает две бомбы, которые попадают точно в цель, а затем, через несколько секунд, взрываются под землей.
ИСТОЧНИК KP.RU