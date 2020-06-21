2020-06-21T07:55:18+03:00
В мире

США испытали авиабомбу "Золотая Орда"

В её основе лежат разработки 1980-х годов
Ася КУЗНЕЦОВА
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ВВС США провели испытания новой авиабомбы GBU-53/B StormBreakerВВС США провели испытания новой авиабомбы GBU-53/B StormBreakerФото: GLOBAL LOOK PRESS
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ВВС США испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker. Впервые её выпустил истребитель F/A-18E/F Super Hornet. Испытания снаряда начались в июне, а завершить их планируют до конца 2020 года.

Бомба изменит "правила игры", заявляет издание Forbes. В основе StormBreaker лежат наработки 1980-х годов, а сама бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde ("Золотая Орда").

Авибомба способна самостоятельно распределять заранее заданные цели по важности поражения. Её курс можно поменять с помощью самолёта-носителя.

Кроме истребителя Super Hornet, бомбой могут снарядить истребители F-15E Eagle и F-35 Lightning II.

ИСТОЧНИК KP.RU

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