Диетолог объяснил, как есть меньше

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:05:07+03:00

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Натуральные продукты в рационе помогут победить пищевую зависимость и снизить тягу к еде, рассказал доктор медицинских наук Василий Генералов.

Он объяснил, что высокое содержание консервантов в фастфуде снижает чувствительность вкусовых рецепторов и влияет на чувство насыщения.

- Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфудов, тем чище будут ваши рецепторы, - заявил Генералов в интервью радио Sputnik.

Повысить чувствительность рецепторов можно, перейдя на естественные продукты: мясо, яйца, рыбу, зеленые салаты. Изменения в рационе сделают привычные продукты новыми на вкус.

- Раньше, когда вы потребляли много кондитерских изделий, вы, как наркоман, повышали дозу углеводов и чувствительность ваших рецепторов к сахару тоже падала. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть, - добавил врач.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что отказ от обеда на работе также опасен перееданием и увеличением жировой прослойки из-за стресса даже при сокращении рациона.

ИСТОЧНИК KP.RU