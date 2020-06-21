Диетолог объяснил, как есть меньше
Натуральные продукты в рационе помогут победить пищевую зависимость и снизить тягу к еде, рассказал доктор медицинских наук Василий Генералов.
Он объяснил, что высокое содержание консервантов в фастфуде снижает чувствительность вкусовых рецепторов и влияет на чувство насыщения.
- Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфудов, тем чище будут ваши рецепторы, - заявил Генералов в интервью радио Sputnik.
Повысить чувствительность рецепторов можно, перейдя на естественные продукты: мясо, яйца, рыбу, зеленые салаты. Изменения в рационе сделают привычные продукты новыми на вкус.
- Раньше, когда вы потребляли много кондитерских изделий, вы, как наркоман, повышали дозу углеводов и чувствительность ваших рецепторов к сахару тоже падала. Когда вы прекратили есть сладкое, рецепторы очистились, и вы начали чувствовать сахар даже там, где не подозревали, что он есть, - добавил врач.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что отказ от обеда на работе также опасен перееданием и увеличением жировой прослойки из-за стресса даже при сокращении рациона.
ИСТОЧНИК KP.RU