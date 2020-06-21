2020-06-21T09:25:52+03:00
В мире

Кладоискатели нашли в Украине тайник с документами националистов

В двух молочных бидонах хранились материалы армии Бандеры 1940-1950-х годов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на УкраинеБандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на УкраинеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во Львовской области Украины кладоискатели нашли тайник с архивными документами 70-летней давности. В найденных в лесу двух молочных бидонах хранились книги, журналы и документы, принадлежащие "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) - экстремистской организации, запрещённой в России. Её лидерами были Степан Бандера и Роман Шухевич.

Предполагается, что среди документов, которые ещё предстоит исследовать, могут храниться документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака.

- Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, сообщает телеканал ТСН.

Сейчас документы передали в краеведческий музей Львовской области. Их отправят на реставрацию.

УПА совершили многие преступления. Одним из них стала Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Украинская повстанческая армия сотрудничала с нацистами и воевала на их стороне против войск СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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