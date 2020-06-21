Кладоискатели нашли в Украине тайник с документами националистов

21 Июнь 2020 2020-06-21T09:25:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Львовской области Украины кладоискатели нашли тайник с архивными документами 70-летней давности. В найденных в лесу двух молочных бидонах хранились книги, журналы и документы, принадлежащие "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) - экстремистской организации, запрещённой в России. Её лидерами были Степан Бандера и Роман Шухевич.

Предполагается, что среди документов, которые ещё предстоит исследовать, могут храниться документы Героя Советского Союза партизана Сидора Ковпака.

- Мы их особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы, сообщает телеканал ТСН.

Сейчас документы передали в краеведческий музей Львовской области. Их отправят на реставрацию.

УПА совершили многие преступления. Одним из них стала Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в 1943 году. Украинская повстанческая армия сотрудничала с нацистами и воевала на их стороне против войск СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU