Воры проникли в дом солиста группы Uma2rman

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:09:01+03:00

Лидер группы "Uma2rman" Владимир Кристовский рассказал о вторжении неизвестных в его дом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Злоумышленники вскрыли сейф, но нашли там только оружие

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В дом российского музыканта Владимира Кристовского, солиста группы Uma2rman, проникли воры и вскрыли оружейный сейф. Об этом сообщил сам артист в своём Instagram.

vova_kristovskiy Воры забрались в дом лидера группы Uma2rman

Кристовский рассказал, что всё произошло в коттеджном посёлке Эдем в Химках Московской области. Сам музыкант был на даче вместе с семьёй.

- Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз, - рассказал музыкант.

Кристовский показал на видео, что преступники проникли в дом через окно и вскрыли сейф. По всей видимости, они надеялись найти там деньги или драгоценности, но обнаружили винтовку и не стали её брать. Также лидер Uma2rman рассказал, что воры знали, что сейф стоит на третьем этаже. Предполагая, что в дом могут проникнуть злоумышленники, он оставил на сейфе записку, предупредив, что в сейфе нет ничего драгоценного.

- Сейчас к нам едет следственная группа, будут снимать отпечатки пальцев, - добавил Кристовский.

Артист полагает, что грабителей спугнул приезд знакомого семьи, и они почти ничего не успели украсть. Однако они успели разгромить спальню и забрали украшения жены, а затем скрылись через балкон и убежали по полю, поскольку там примята трава.

Теперь музыкант планирует завести собак, установить видеонаблюдение и нанять охрану.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786143" frameborder="0"></iframe> Лидер группы Uma2rman рассказал, как к нему в дом ворвались грабители.

ИСТОЧНИК KP.RU