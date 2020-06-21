2020-06-21T10:09:01+03:00
Происшествия

Воры проникли в дом солиста группы Uma2rman

Злоумышленники вскрыли сейф, но нашли там только оружие
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидер группы "Uma2rman" Владимир Кристовский рассказал о вторжении неизвестных в его домЛидер группы "Uma2rman" Владимир Кристовский рассказал о вторжении неизвестных в его домФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В дом российского музыканта Владимира Кристовского, солиста группы Uma2rman, проникли воры и вскрыли оружейный сейф. Об этом сообщил сам артист в своём Instagram.

vova_kristovskiyvova_kristovskiy
Воры забрались в дом лидера группы Uma2rman
1123 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кристовский рассказал, что всё произошло в коттеджном посёлке Эдем в Химках Московской области. Сам музыкант был на даче вместе с семьёй.

- Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз, - рассказал музыкант.

Кристовский показал на видео, что преступники проникли в дом через окно и вскрыли сейф. По всей видимости, они надеялись найти там деньги или драгоценности, но обнаружили винтовку и не стали её брать. Также лидер Uma2rman рассказал, что воры знали, что сейф стоит на третьем этаже. Предполагая, что в дом могут проникнуть злоумышленники, он оставил на сейфе записку, предупредив, что в сейфе нет ничего драгоценного.

- Сейчас к нам едет следственная группа, будут снимать отпечатки пальцев, - добавил Кристовский.

Артист полагает, что грабителей спугнул приезд знакомого семьи, и они почти ничего не успели украсть. Однако они успели разгромить спальню и забрали украшения жены, а затем скрылись через балкон и убежали по полю, поскольку там примята трава.

Теперь музыкант планирует завести собак, установить видеонаблюдение и нанять охрану.

Лидер группы Uma2rman рассказал, как к нему в дом ворвались грабители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин рассказал, как скоро восстановится общепит в Москве
Менеджер бойца UFC Волкова назвал причины поражения в поединке с Блейдсом
Пушков прокомментировал снос памятников в США
В Москве уже 135 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
Воры проникли в дом солиста группы Uma2rman
Кладоискатели нашли в Украине тайник с документами националистов
Президент Египта предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Диетолог объяснил, как есть меньше
США испытали авиабомбу "Золотая Орда"
Эксперт допустил ракетный удар Украины по кораблям в Новороссийске
Последние новости на утро 21 июня 2020: Антонов рассказал об интересе США к саммиту «ядерной пятерки»
Трамп намерен ввести ограничение на рабочие визы в США
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
Парламент Египта поддержит президента, если он решит ввести войска в Ливию
Трамп предложил сажать в тюрьму за поджог американского флага