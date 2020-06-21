Воры проникли в дом солиста группы Uma2rman
В дом российского музыканта Владимира Кристовского, солиста группы Uma2rman, проникли воры и вскрыли оружейный сейф. Об этом сообщил сам артист в своём Instagram.
Кристовский рассказал, что всё произошло в коттеджном посёлке Эдем в Химках Московской области. Сам музыкант был на даче вместе с семьёй.
- Мы вернулись с дачи и обнаружили здесь маленький сюрприз, - рассказал музыкант.
Кристовский показал на видео, что преступники проникли в дом через окно и вскрыли сейф. По всей видимости, они надеялись найти там деньги или драгоценности, но обнаружили винтовку и не стали её брать. Также лидер Uma2rman рассказал, что воры знали, что сейф стоит на третьем этаже. Предполагая, что в дом могут проникнуть злоумышленники, он оставил на сейфе записку, предупредив, что в сейфе нет ничего драгоценного.
- Сейчас к нам едет следственная группа, будут снимать отпечатки пальцев, - добавил Кристовский.
Артист полагает, что грабителей спугнул приезд знакомого семьи, и они почти ничего не успели украсть. Однако они успели разгромить спальню и забрали украшения жены, а затем скрылись через балкон и убежали по полю, поскольку там примята трава.
Теперь музыкант планирует завести собак, установить видеонаблюдение и нанять охрану.
Лидер группы Uma2rman рассказал, как к нему в дом ворвались грабители.
ИСТОЧНИК KP.RU