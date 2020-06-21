В Москве уже 135 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
За сутки врачи выписали 1 007 человек после лечения от COVID-19
Ещё 1007 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве за минувшие сутки врачи выписали 1 007 пациентов после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 135 556, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Напомним, за прошедшие сутки в городе скончались 32 пациента с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU