2020-06-21T09:43:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве уже 135 тысяч пациентов вылечились от коронавируса

За сутки врачи выписали 1 007 человек после лечения от COVID-19
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Ещё 1007 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеЕщё 1007 пациентов вылечились от коронавируса в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Москве за минувшие сутки врачи выписали 1 007 пациентов после лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 135 556, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Напомним, за прошедшие сутки в городе скончались 32 пациента с подтверждённым ранее диагнозом коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Миннеаполисе произошла стрельба, есть пострадавшие
Мишустин увеличил субсидии для перевода транспорта на газ
Собянин рассказал, как скоро восстановится общепит в Москве
Менеджер бойца UFC Волкова назвал причины поражения в поединке с Блейдсом
Пушков прокомментировал снос памятников в США
В Москве уже 135 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
Воры проникли в дом солиста группы Uma2rman
Кладоискатели нашли в Украине тайник с документами националистов
Президент Египта предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Диетолог объяснил, как есть меньше
США испытали авиабомбу "Золотая Орда"
Эксперт допустил ракетный удар Украины по кораблям в Новороссийске
Последние новости на утро 21 июня 2020: Антонов рассказал об интересе США к саммиту «ядерной пятерки»
Трамп намерен ввести ограничение на рабочие визы в США
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
Парламент Египта поддержит президента, если он решит ввести войска в Ливию
Трамп предложил сажать в тюрьму за поджог американского флага