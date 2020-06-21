Пушков прокомментировал снос памятников в США

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:00:10+03:00

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал происходящий в США снос протестующими монументов историческим деятелям.

- Так называемые "протестующие", а на деле погромщики, снесли памятники Колумбу, Вашингтону, автору гимна США. И несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие, - написал в своём Twitter сенатор.

- Кто-нибудь ещё жаждет поставить США в пример другим странам? Это время закончилось. Миф о "граде на холме" мёртв, - добавил Пушков, говоря об окончании исключительной роли Штатов для остального мира.

Напомним, волна протестов в США была вызвана убийством афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Полицейский задушил его коленом. Инцидент сняли на видео очевидцы, после его публикации в штате Миннесота начались волнения, которые перешли в беспорядки и поджоги, а позже распространились на многие города Америки.

Сайт KP.ru сообщал, что 9 июня Флойда похоронили в золотом гробу в Хьюстоне, где похоронена его мать. Эта дата стала Днём Джорджа Флойда в штате.

ИСТОЧНИК KP.RU