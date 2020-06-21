Менеджер бойца UFC Волкова назвал причины поражения в поединке с Блейдсом

21 Июнь 2020 2020-06-21T10:30:52+03:00

Менеджер Александра Волкова рассказал, что у бойца было мало времени на подготовку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Менеджер бойца UFC Александра Волкова прокомментировал поражение россиянина на турнире UFC в Лас-Вегасе в поединке с Кёртисом Блейдсом.

- Мы планировали, что первые два раунда пройдут при доминировании Блейдса, всё же времени на подготовку у нас было совсем мало. Надеялись, что в четвёртом-пятом раундах получится его добить. Но, к сожалению, были ошибки, - рассказал Иван Банников изданию Sport Express.

Он также отметил, что план, который спортсмен строил на поединок, почти сработал. Банников добавил, что Волкову надо пережить всю ту критику, которая польётся на бойца.

- Теперь надо пережить все то, что сейчас навалится на Александра. Но его критикуют люди, которые не совсем понимают в ММА. Все ожидали, что Сашу убьют, а Блейдс его, по сути, просто заодеялил без попыток что-либо сделать, - заключил менеджер спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU