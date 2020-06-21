Собянин рассказал, как скоро восстановится общепит в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил темпы восстановления ресторанного бизнеса в Москве. Мэр отметил, что за дни после снятия ограничений на работу общепита, отрасль уже восстановилась на 65% от объёма до начала эпидемии коронавируса в России.
Собянин также сообщил, что эти темпы "выше всех ожиданий рестораторов".
Ресторанный бизнес в Москве практически полностью восстановится в ближайший месяц, заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".
Напомним, из-за распространения коронавируса в России власти приостановили работу ресторанов и кафе. Они могли работать только на вынос и доставку. Открытие летних веранд для посетителей состоялось 16 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU