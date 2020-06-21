2020-06-21T10:51:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин рассказал, как скоро восстановится общепит в Москве

Сейчас ресторанный бизнес в Москве вернулся к прежней работе на 65%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Собянин сказал, что общепит в Москве "практически полностью восстановится" "в ближайший месяц"Сергей Собянин сказал, что общепит в Москве "практически полностью восстановится" "в ближайший месяц"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мэр Москвы Сергей Собянин оценил темпы восстановления ресторанного бизнеса в Москве. Мэр отметил, что за дни после снятия ограничений на работу общепита, отрасль уже восстановилась на 65% от объёма до начала эпидемии коронавируса в России.

Собянин также сообщил, что эти темпы "выше всех ожиданий рестораторов".

Ресторанный бизнес в Москве практически полностью восстановится в ближайший месяц, заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, из-за распространения коронавируса в России власти приостановили работу ресторанов и кафе. Они могли работать только на вынос и доставку. Открытие летних веранд для посетителей состоялось 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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