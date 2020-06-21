Мишустин увеличил субсидии для перевода транспорта на газ

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:06:04+03:00

Мишустин увеличил субсидии на затраты по переводу транспорта с бензина на газ Фото: REUTERS

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении субсидирования расходов бизнеса и граждан на перевод своих транспортных средств с бензина на газ. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

- Если владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (в том числе на основании договора лизинга), является физическое лицо или юридическое лицо - субъект малого или среднего предпринимательства, в 2020 году максимальный размер субсидии, указанный в таблице, умножается на коэффициент 2, - сказано в постановлении.

Предполагается, что нормы субсидирования в соответствии с постановлением увеличат в два раза - 30% до 60% от общей стоимости работ. Новые меры простимулируют переход транспорта на газ, а также создаст спрос на газовое топливо в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU