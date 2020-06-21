В Миннеаполисе произошла стрельба, есть пострадавшие

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:37:58+03:00

Во время стрельбы в Миннеаполисе 11 человек получили ранения и один мужчина погиб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранены не менее 10 человек

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В США произошла стрельба в городе Миннеаполис. Ранены не менее 10 человек, сообщила местная полиция в Twitter.

Сообщается, что во время стрельбы 11 человек получили ранения и один мужчина погиб. Всех доставили в больницы.

Напомним, в конце мая в Миннеаполисе начались протесты, перешедшие в столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Протесты спровоцировало убийство полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ночь на воскресенье, 21 июня, неизвестный напал с ножом в парке Рединг на людей. Трое погибли, двое ранены. Полиция подтвердила гибель трёх человек и присвоила случившемуся статус теракта. Также сообщалось, что полиция задержала одного подозреваемого в причастности к этому нападению. Предположительно, задержанный – мигрант из Ливии.

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ИСТОЧНИК KP.RU