2020-06-21T12:37:58+03:00
Происшествия

В Миннеаполисе произошла стрельба, есть пострадавшие

Ранены не менее 10 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Во время стрельбы в Миннеаполисе 11 человек получили ранения и один мужчина погибВо время стрельбы в Миннеаполисе 11 человек получили ранения и один мужчина погибФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США произошла стрельба в городе Миннеаполис. Ранены не менее 10 человек, сообщила местная полиция в Twitter.

Сообщается, что во время стрельбы 11 человек получили ранения и один мужчина погиб. Всех доставили в больницы.

Напомним, в конце мая в Миннеаполисе начались протесты, перешедшие в столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Протесты спровоцировало убийство полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в ночь на воскресенье, 21 июня, неизвестный напал с ножом в парке Рединг на людей. Трое погибли, двое ранены. Полиция подтвердила гибель трёх человек и присвоила случившемуся статус теракта. Также сообщалось, что полиция задержала одного подозреваемого в причастности к этому нападению. Предположительно, задержанный – мигрант из Ливии.

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Стрельба произошла в городе Миннеаполис в США, ранены не менее 10 человек - полиция
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ИСТОЧНИК KP.RU

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