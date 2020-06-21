2020-06-21T12:02:50+03:00
Общество

В России откроют 74% детских лагерей

Около пяти миллионов детей поедут летом на отдых
Ася КУЗНЕЦОВА
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Около пяти миллионов детей поедут в летний лагерь этим летомОколо пяти миллионов детей поедут в летний лагерь этим летомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По данным Минпросвещения, летом 2020 года планируется открыть около 33 347 летних детских лагерей. Это составляет 74% от плановых цифр, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Мы объективно понимаем ситуацию - год не традиционный с точки зрения организации отдыха. Год внёс коррективы, по нашему мониторингу планируется открыть около 33 347 учреждений - это 74% от плановых цифр, - рассказал замглавы Минпросвещения, отметив, что речь идёт о стационарных лагерях в России.

Денис Грибов также отметил, что этим летом на отдых в летние лагеря отправятся порядка пяти миллионов детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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