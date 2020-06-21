2020-06-21T11:23:16+03:00
Общество

Пришкольные лагеря составляют 90% всех детских лагерей в России

Обычно пик организации летнего отдыха при школах приходится на июнь, но в этом году график сместился
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Ежегодно максимальный пик организации лагерей при школах приходился на июньЕжегодно максимальный пик организации лагерей при школах приходился на июньФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Самая массовая форма занятости летом - пришкольные лагеря, они составялют 90% от всех лагерей, сообщил заместитель министра просвещения Денис Грибов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он также отметил, что обычно пик организации лагерей при школах приходился на июнь.

- Это исторически так было, - добавил замминистра и отметил, что в 2020 году график сместился из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин рассказал, как проводит свободное время
Юрист назвал причины, по которым россиянам могут запретить выезд из страны
В Испании отменен карантинный режим
Когда лагеря начнут принимать детей из других регионов, рассказал замминистра просвещения
В России создадут детские летние лагеря онлайн
В Минпросвещения рассказали о коротких сменах в лагерях летом 2020 года
Должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях, рассказали в Роспотребнадзоре
В центре Киева произошел взрыв жилого дома: погиб один человек
Пришкольные лагеря составляют 90% всех детских лагерей в России
В России откроют 74% детских лагерей
Трамп вновь опроверг слухи о болезни Паркинсона
В Миннеаполисе произошла стрельба, есть пострадавшие
Мишустин увеличил субсидии для перевода транспорта на газ
Собянин рассказал, как скоро восстановится общепит в Москве
Менеджер бойца UFC Волкова назвал причины поражения в поединке с Блейдсом
Пушков прокомментировал снос памятников в США
В Москве уже 135 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
Воры проникли в дом солиста группы Uma2rman
Кладоискатели нашли в Украине тайник с документами националистов
Президент Египта предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Диетолог объяснил, как есть меньше
США испытали авиабомбу "Золотая Орда"
Эксперт допустил ракетный удар Украины по кораблям в Новороссийске
Последние новости на утро 21 июня 2020: Антонов рассказал об интересе США к саммиту «ядерной пятерки»
Трамп намерен ввести ограничение на рабочие визы в США
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
Парламент Египта поддержит президента, если он решит ввести войска в Ливию
Трамп предложил сажать в тюрьму за поджог американского флага