2020-06-21T11:40:02+03:00
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв жилого дома: погиб один человек

Под завалами остаются трое человек [видео]
Анастасия РЫШКОВА
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В девятиэтажном жилом доме в центе Киева произошел взрыв газа.В девятиэтажном жилом доме в центе Киева произошел взрыв газа.Фото: СОЦСЕТИ
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В девятиэтажном жилом доме в центе Киева произошел взрыв газа. В результате этого были разрушены перекрытия между этажами, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Чрезвычайное происшествие произошло 21 июня в 10.00 по местному времени.

«В девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», — сообщили спасатели.

На месте разрушения уже работают сотрудники экстренных служб и полиции. По предварительным данным, погиб один человек.

Из дома в Дарницком районе по адресу улица Григоренко, 41 эвакуировали 21 жителей. Но под завалами могут находиться еще трое пострадавших.

В Киеве произошёл мощный взрыв в жилой девятиэтажке..

ИСТОЧНИК KP.RU

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