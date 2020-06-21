Должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях, рассказали в Роспотребнадзоре

21 Июнь 2020 2020-06-21T11:51:36+03:00

При входе в здания лагерей детям и персоналу будут измерять температуру, также на входах должны быть септики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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При входе в здания лагерей детям и персоналу будут измерять температуру, а на входах должны быть антисептики, рассказала начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом она отметила, что ученикам и воспитателям Роспотребнадзор не рекомендует носить маски и перчатки.

- Всё-таки это отдых. Этого не требуем, - добавила специалист.

Яновская также добавила, что в лагерях должны быть обеспечены все необходимые условия для мытья рук. Также Роспотребнадзор рекомендует больше проводить меропиятий на открытом воздухе. Не только ради эпидемиологической безопасности, но и для отдыха детей от режим самоизоляции.

- В этом году лето необычное. Все начинается гораздо позже. Единой даты начала оздоровительной кампании нет. Каждый регион решает сам. Отдых будет начинаться для детей в пределах региона. Это не касается лишь жителей столичного региона - они будут выезжать в другие регионы, - рассказала Галина Яновская.

ИСТОЧНИК KP.RU