2020-06-21T11:51:36+03:00
Общество

Должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях, рассказали в Роспотребнадзоре

Специалист сообщил о мерах безопасности, обязательных для педагогов и работников кухни
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
При входе в здания лагерей детям и персоналу будут измерять температуру, также на входах должны быть септикиПри входе в здания лагерей детям и персоналу будут измерять температуру, также на входах должны быть септикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

При входе в здания лагерей детям и персоналу будут измерять температуру, а на входах должны быть антисептики, рассказала начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом она отметила, что ученикам и воспитателям Роспотребнадзор не рекомендует носить маски и перчатки.

- Всё-таки это отдых. Этого не требуем, - добавила специалист.

Яновская также добавила, что в лагерях должны быть обеспечены все необходимые условия для мытья рук. Также Роспотребнадзор рекомендует больше проводить меропиятий на открытом воздухе. Не только ради эпидемиологической безопасности, но и для отдыха детей от режим самоизоляции.

- В этом году лето необычное. Все начинается гораздо позже. Единой даты начала оздоровительной кампании нет. Каждый регион решает сам. Отдых будет начинаться для детей в пределах региона. Это не касается лишь жителей столичного региона - они будут выезжать в другие регионы, - рассказала Галина Яновская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин рассказал, как проводит свободное время
Юрист назвал причины, по которым россиянам могут запретить выезд из страны
В Испании отменен карантинный режим
Когда лагеря начнут принимать детей из других регионов, рассказал замминистра просвещения
В России создадут детские летние лагеря онлайн
В Минпросвещения рассказали о коротких сменах в лагерях летом 2020 года
Должны ли дети носить маски и перчатки в лагерях, рассказали в Роспотребнадзоре
В центре Киева произошел взрыв жилого дома: погиб один человек
Пришкольные лагеря составляют 90% всех детских лагерей в России
В России откроют 74% детских лагерей
Трамп вновь опроверг слухи о болезни Паркинсона
В Миннеаполисе произошла стрельба, есть пострадавшие
Мишустин увеличил субсидии для перевода транспорта на газ
Собянин рассказал, как скоро восстановится общепит в Москве
Менеджер бойца UFC Волкова назвал причины поражения в поединке с Блейдсом
Пушков прокомментировал снос памятников в США
В Москве уже 135 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
Воры проникли в дом солиста группы Uma2rman
Кладоискатели нашли в Украине тайник с документами националистов
Президент Египта предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Диетолог объяснил, как есть меньше
США испытали авиабомбу "Золотая Орда"
Эксперт допустил ракетный удар Украины по кораблям в Новороссийске
Последние новости на утро 21 июня 2020: Антонов рассказал об интересе США к саммиту «ядерной пятерки»
Трамп намерен ввести ограничение на рабочие визы в США
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
Парламент Египта поддержит президента, если он решит ввести войска в Ливию
Трамп предложил сажать в тюрьму за поджог американского флага